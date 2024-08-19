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CHP'den Eczanelere Mali Denetim Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, eczanelere yönelik vergi denetimlerinin adil ve şeffaf olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 13:08
CHP'den Eczanelere Mali Denetim Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, eczacılara yönelik yapılan vergi denetimlerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bulut, eczacıların vergi ödemeleri noktasında en güvenilir meslek gruplarından biri olduğunu belirterek, denetimlerin adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Eczacılar Denetimlerden Şikayetçi Değil

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, 'Eczacı, beni denetlemeyin' demiyor ama vergi denetimlerinin tüm sektörlere adil, şeffaf ve hakkaniyetli olmasını istiyor. Ayrıca, eczanelerin her yıl belirli kurumlar tarafından denetlendiğini ifade etti.

Bulut, 'Eczacılar sattığı her ilacı resmi olarak devlete fatura ediyor. Fatura kayıtları, ilaç giriş ve çıkışları her bir detayına kadar ortada' dedi.

Yanlış Algılar Mesleği Zedeliyor

Kamuoyunda 'eczacılar vergi kaçırıyor' algısının mesleğe zarar verdiğini belirten Bulut, sık sık gerçekleştirilen baskın tarzı denetimlerin eczacıların sağlık hizmeti sunma becerilerini olumsuz etkilediğini vurguladı.

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