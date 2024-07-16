CHP'den eğitim politikaları üzerine 24 saat sürecek açıklama!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eğitim uzmanları, 18 Temmuz'da TBMM Milli Egemenlik Parkı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Bu etkinlikte Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli gibi önemli konular gündeme gelecek.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Eğitim Talepleri

Etkinlikte, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yanı sıra ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde öğrencilerin talepleri de ele alınacak. Uzmanlar, eğitim sistemindeki güncel ihtiyaçları ve önerileri katılımcılarla paylaşacak.

Yerel Yönetimlerin Rolü ve Eğitim Faaliyetleri

Basın açıklamasında ayrıca, yerel yönetimlerin eğitim faaliyetleri üzerindeki etkisi ve afet durumlarındaki eğitim ihtiyaçları gibi konulara da değinilecek. Bu bağlamda, eğitimde sürdürülebilirlik ve yerel çözümler üzerine öneriler sunulacak.

Etkinlik Programı ve Detaylar

Etkinlik, 18 Temmuz saat 10.00'da başlayacak ve ertesi gün aynı saatte sona erecek. Tüm eğitim paydaşlarının davetli olduğu bu önemli etkinlik, eğitimde reform ve yeniliklerin tartışılmasına zemin hazırlayacak.