CHP'den Ekonomi Vurgusu: Asgari Ücret 30 Bin Lira Olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, Samsun'da Ekonomi Açıklamaları Yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, parti bünyesinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye’nin ekonomik durumunu ve CHP’nin hedeflerini vurguladı. Demir, “Cumhuriyet Halk Partisi, sermaye ve servet düşmanı değildir. Sadece vergilendirilmeyen kazançların peşinde olacaktır.” dedi.

Sokaktan Aldığımız Sesler

Demir, partilerinin ekonomi ekibinin Türkiye’nin dört bir yanını dolaştığını belirterek, “Ekonomi gündemini hiçbir gündemin ezmemesi konusunda çaba sarf ediyoruz.” ifadesini kullandı. Vatandaşların enflasyon karşısında yaşadığı zorluklara da değinen Demir, asgari ücret konusunda tartışmalara katıldıklarını kaydetti.

Asgari Ücret Talebi

Asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini savunan Demir, TÜİK verilerine dayanarak resmi enflasyon oranının %76 olduğunu belirtti. “Asgari ücret, gıda, barınma ve ulaşım enflasyonlarını hesaba kattığımızda bu seviyenin altında olmamalıdır.” dedi.

Asgari Ücret Teşvikleri

Demir, ayrıca sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantılarda esnaf için önerilerde bulunduklarını ifade etti. “Esnaf için asgari ücret teşviki talep ediyoruz.” Bu kapsamda, 1-10 kişi çalışan iş yerleri için 6 bin lira, 10-50 kişi çalışanlar için 3 bin lira, 50-100 kişi çalışanlara 2 bin lira, 100’den fazla çalışanı olan iş yerleri için ise 1500 lira teşvik önerisinde bulundu.

İşraf ve Vergi Politikaları

Demir, enflasyonun düşürülmesi için kamu israfının önlenmesi gerektiğini vurguladı. “Mali disiplin ve israfın önlenmesi esas olmalıdır.” diyerek sözlerine devam etti.

Vergilendirme Üzerine Eleştiriler

Son olarak, vergilendirilmemiş kazançların önemli bir konu olduğunu belirten Demir, “Vergiyi hiç almadığınız kesimlerden neden almadığınızı halka açıklamalısınız.” diyerek mevcut hükümetin vergi politikalarını eleştirdi. CHP’nin iktidarında dolaylı vergilerin oranının, doğrudan vergilerden daha az olacağına da dikkat çekti.

Toplantıya ayrıca CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Adana Milletvekili Bilal Bilici, Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve çok sayıda partili katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir (sol 3), partisinin Samsun İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş (sol 2), Adana Milletvekili Bilal Bilici (sağ 3), Samsun Milletvekili Murat Çan (sağ 2), Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ (ortada) ile partililer katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir (sol 3), partisinin Samsun İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş (sol 2), Adana Milletvekili Bilal Bilici (sağ 3), Samsun Milletvekili Murat Çan (sağ 2), Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ (ortada) ile partililer katıldı.