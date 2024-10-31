CHP'den Emek Örgütlerine Destek

CHP'nin Sendikalar ve Emek Örgütleri Buluşması Sonuç Bildirgesi Açıklandı

CHP, Ankara'da düzenlenen ve 28 farklı emek örgütünün katılım sağladığı "Sendikalar ve Emek Örgütleri Buluşması"nın sonuç bildirgesini kamuoyuna duyurdu. Bildirgede, "Tüm emek örgütleri ve sendikalarıyla yan yana, omuz omuza, toplumsal muhalefetin sesi ve siyaseti olacağız" ifadeleri öne çıktı.

Emek Bileşenlerinin Talepleri

Partinin yaptığı açıklamaya göre, bildirgede emek bileşenlerinin artan taleplerinin siyasete yansıtılması vurgulandı. CHP'nin emek bürolarının bu konuda önemli bir sorumluluk üstlendiği belirtildi.

Karşılaşılacak Sorunlar ve Ortak Mücadele

Güvencesiz çalışma şekilleri, gelir dağılımındaki eşitsizlikler ve emeklilerin zor koşullardaki yaşamları gibi birçok soruna karşı ortak bir mücadele yürüteceği ifade edilen bildirgede, emek örgütleri ve sendikalar arasında ortak etkinlik ve eylemlerin destekleneceği ifade edildi.

Meclis Faaliyetlerinde Emek Gündemi

Bildirgede, emeğin sorunlarının TBMM gündeminde de yer alacağı ve ileriki süreçte ortak iş birliklerinin sürdürüleceği bilgisi verildi. CHP Emek Büroları, işçilerin ve emeklilerin taleplerinin siyasette temsil edileceğini, adil ve emeğe dayalı bir Türkiye inşa etme hedefiyle yola çıktıklarını bildirdi.

Özetle, CHP, emek örgütleri ile birlik içinde, toplumsal muhalefetin sesi olma hedefini belirlerken, emekçilerin taleplerini siyasete taşımayı taahhüt ediyor.