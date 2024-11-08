CHP'den Esenyurt'ta Ahmet Özer'e Destek Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz'dan Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, Ahmet Özer ile ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Yavuzyılmaz, "Bu iddialar akıl, mantık ve vicdan dışıdır. Güçlü bir şekilde nöbetimize ve mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Esenyurt'un Önemi

Esenyurt'un Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri olduğunu belirten Yavuzyılmaz, "Esenyurt'ta 662 bin seçmenin iradesi var. Belediye Başkanımız Ahmet Özer, her iki seçmenden birinin oyunu alarak seçilmiş bir liderdir. Ancak, uydurma delillerle görevinden uzaklaştırılmıştır" şeklinde konuştu.

Protesto Gerginliği

Yavuzyılmaz’ın açıklamasından sonra, partililerle polis arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. CHP'liler, belediye binasının önündeki bekleyişlerini sürdürüyorlar.