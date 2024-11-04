CHP'den Esenyurt'ta Gündem Açıklamaları

CHP Esenyurt'ta Güç Gösterisi Yaptı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Esenyurt Belediyesi önünde düzenlediği basın toplantısında, partinin geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kayyum Atamaları ve Halk İradesi

Günaydın, sabah saatlerinde Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandığını belirtti ve bu durumu eleştirerek: "Milletin iradesine saygılıyız. O iradeyi asla gasbettirmeyeceğiz. Bugünden itibaren her gün CHP'nin en az 4 milletvekili burada olacak, içlerinden biri genel başkan yardımcısı veya grup başkanvekili olacak," dedi.

İl Örgütü ve Parti Temsilcileri Burada Olacak

Günaydın, ayrıca CHP İl örgütü ve ilçe örgütünün de sürekli orada bulunacağını ifade ederek, "Hiçbir zaman Esenyurt'u terk etmeyeceğiz," şeklinde konuştu.

Meclis Toplantısı ve Ahmet Özer Meselesi

Meryem Gül Çiftci Binici, Esenyurtlulara hizmet etmek için belediye meclis toplantısını yapmayı amaçladıklarını söyledi. Ancak, polis tarafından meclis üyelerinin binaya alınmadığını belirtmesi üzerine grup toplantısını dışarıda gerçekleştirdiklerini açıkladı. Binici, tutuklu eski belediye başkanı Ahmet Özer'in sürekli ziyaret edilmekte olduğunu ifade etti. Ayrıca, Özer'in makamında bulunan 145 sayfalık belgeyi suç unsuru olarak nitelendiren Binici, "Ahmet Özer, 10-12 yıl önce insani bir amaçla gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesi yüzünden yargılanmaktadır. Bu durum, seçilmişlerin günlük yaşamında karşılaştığı basit bir olaydır," dedi.

Gerilim ve Güvenlik Önlemleri

Toplantı sonrasında CHP'liler ile polisler arasında kısa bir arbede yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindekiler, daha sonra partinin ilçe binasına yürüyüş yaptı. Polis, bu süreçte sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Demokrasi Nöbeti

Çelik, ilçe binası önünde yaptığı açıklamada, saat 17.00 ile 19.00 arasında binanın önünde "demokrasi nöbeti" gerçekleştireceklerini duyurdu. Ayrıca, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de basın toplantısına katıldı.