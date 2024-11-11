CHP'den Esenyurt'ta Protesto: Başkan Ahmet Özer İçin Mücadele Ediyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Esenyurt Belediyesi önünde düzenlenen protesto etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Adem, "Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanımız bugün göreve gelmeli ve belediye meclis üyelerimizle birlikte Esenyurt'u İstanbul'un gözbebeği yapmak için mücadele etmeli." dedi.

Protesto etkinliğine, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve birçok partili katıldı. Etkinlik, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek amacıyla düzenlendi.

Adem, yaptığı konuşmada, Ahmet Özer'in "hukuksuz ve mesnetsiz iddialarla" cezaevinde olduğunu ifade ederek, "Burada yapılması gereken tek şey var. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanımız bugün göreve gelmeli ve Belediye meclis üyelerimizle birlikte Esenyurt'u İstanbul'un gözbebeği yapmak için mücadele etmeli. Bizim görevimiz bu. Biz memleketimizin, vatandaşımızın tüm sorunlarını çözmek için buraya geldik ama maalesef sandıkta kazanamayanlar farklı yollarla farklı işler çeviriyorlar." şeklinde konuştu.

Ali Mahir Başarır da, Esenyurt'u sahipsiz bırakmayacaklarını vurguladı. Bugün, 4 milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı, parti meclis üyeleri ve ilçe başkanları ile birlikte belediye önünde olduklarını aktaran Başarır, "Birlikte olacağız, beraber olacağız, güçlü olacağız, direneceğiz, biz kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Partililerin belediye binası önündeki bekleyişi devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.