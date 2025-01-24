CHP'den Hayvancılıkta İthalat Bağımlılığına Sert Eleştiriler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, hayvancılık ve tarım alanında önemli açıklamalarda bulundu. Adem, "CHP olarak, hayvancılığın ve tarımın sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için üreticimizi destekleyen, ithalat bağımlılığını sona erdiren ve halkımızın sağlıklı, uygun fiyatlı gıdaya ulaşımını sağlayan politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yazılı bir açıklama yapan Adem, Et ve Süt Kurumu (ESK)'nun Ramazan ayı öncesi yurt dışından 40 bin canlı kasaplık hayvan tedarik edeceğini belirtti. Bu durumun, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ithal ete dayalı politikalarından vazgeçmediğini gösterdiğini savunan Adem, "Bu politikalar, Türkiye'nin hayvancılık sektörünü güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak bir yana, daha da bağımlı hale getirmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Erhan Adem, ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Sayın Bakan İbrahim Yumaklının 'üç yıl içinde et ithalatını bitireceğiz' açıklamasının samimiyetsizliği, ESK'nin bu duyurusu ile bir kez daha tescillenmiştir. Planlama yapmadan, yerli üretimi desteklemeden, tarım ve hayvancılığa uzun vadeli bir strateji oluşturmadan yapılan bu açıklamalar, halkımızı aldatma çabalarından ibarettir."

Adem, CHP'nin hayvancılık ve tarım reformlarındaki kararlılığını yineleyerek, üretici desteklerini artıracaklarını ve ithalat bağımlılığını sona erdireceklerini vurguladı.