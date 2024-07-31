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CHP'den İsmail Heniyye Suikastına Sert Tepki

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İsmail Heniyye suikastını kınayarak bölgedeki gerginliğin artmasından endişe duyduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:46
CHP'den İsmail Heniyye Suikastına Sert Tepki

CHP'den Heniyye Suikastına Tepki

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik İran'da gerçekleşen suikastı kınadı.

Emir, düzenlediği basın toplantısında "Bu cinayeti ve saldırıyı kınıyoruz. Bu tür olayların, bölgedeki barışa hizmet etmeyeceği gibi, gerginliği de artıracağına dair endişelerimiz var." dedi.

Gazze'deki Duruma Dikkat Çekti

Emir, dünya kamuoyunun, Heniyye'ye yönelik suikast haberine kayıtsız kalmaması gerektiğini belirterek, "Gazze'deki katliamın durdurulması için uluslararası toplumun gerekli adımları atması şarttır." ifadesini kullandı.

"Oradaki katliamı seyrediyoruz. Bu, kabul edilemez bir durumdur. Gazze'deki bu kanlı tabloya daha fazla göz yummamalıyız." dedi.

Türkiye'ye Sağduyu Çağrısı

Murat Emir, Türkiye'nin bu süreçte sağduyulu ve soğukkanlı bir tutum sergilemesinin önemine de dikkat çekti.

Sokak Hayvanlarını Koruma Mücadelesi

Emir, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye de eleştirilerini yöneltti. Yasanın, sokak hayvanlarının öldürülmesine zemin hazırladığını vurguladı.

"Hayvanların öldürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu yasayı hazırlayanlara şunu söylemeliyim ki, biz yaşamdan yana bir tutum alıyoruz. Öldürmeyi reddediyoruz."dedi.

Anayasa Mahkemesine Başvuru

Emir, yasanın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, 60 gün içinde yürütmeyi durdurma talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.

Belediyelerin SGK Borçları Hakkında

Emir, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan belediye borçlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne haciz gelmesi vatandaşı cezalandırmaktır." dedi.

"SGK borçlarının yeniden yapılandırılması gerekiyor. CHP'li belediyeler bu borçlarını ödemekte kararlıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

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