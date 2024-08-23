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CHP'den Kadın Kolları Yönetici Eğitimi için Çalıştay

CHP, 'Kadın Kolları Yönetici Eğitimi İçerik Geliştirme Çalıştayı' düzenliyor. Eğitimler 25 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 16:58
CHP'den Kadın Kolları Yönetici Eğitimi için Çalıştay

CHP Kadın Kolları için Yenilikçi Eğitim Çalıştayı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Okulu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı iş birliğiyle "Kadın Kolları Yönetici Eğitimi İçerik Geliştirme Çalıştayı" düzenleniyor. 25 Ağustos Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek olan çalıştayda, parti eğitmenleri, akademisyenler ve uzmanların yanı sıra kadın kolları kademelerinde görevli yöneticiler de yer alacak.

Eğitim Modülleri Geliştirilecek

Çalıştayın temel amacı, kadın kollarının eğitimlerine yönelik yeni yaklaşımlar geliştirmek ve istenilen kazanımlara uygun başlıklar belirlemek. Bu sayede, kadın kollarına yönelik eğitim programları daha kapsamlı hale getirilecek.

Değişimin Yansıması

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Özcan Baripoğlu, bu eğitimin kadın kolları yöneticileri için bir başlangıç olduğunu vurguladı. Baripoğlu, eğitimlerin CHP'nin değişim ve yenilenme dinamiklerinin bir parçası olarak geniş bir şekilde yayımlanacağını ifade etti.

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