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CHP'den Kobani davası kararına tepki: "Toplumsal barışa katkı sunmuyor"

CHP, Kobani Davası'nda verilen cezalara sert tepki gösterdi. Oğuz Kaan Salıcı, kararların toplumsal barışa katkı sağlamadığını belirtirken, Gülizar Biçer Karaca, sonuçların demokrasiye zarar verdiğini ifade etti ve siyasi rekabetin mahkemelerde yapılmasını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 22:31
CHP'den Kobani davası kararına tepki: "Toplumsal barışa katkı sunmuyor"

CHP'den Kobani Davası kararına tepki

CHP'den Kobani Davası'nda verilen cezalara karşı sert tepkiler yükseliyor. CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, kararların toplumsal barışa katkı sunmadığını belirtti ve siyasi rekabetin mahkemelerde yapılmasını eleştirdi.

Salıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kobani Davası kararları yurttaşlarımızda duygusal bir kırılma yaşatabilecek düzeydedir. Toplumsal barışımıza katkı sunmamıştır." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Siyasi davalar eliyle yumuşama söyleminin sınırları çizilmektedir." diyerek kararın adil olmadığını vurguladı.

Gülizar Biçer Karaca ise Kobani Davası'nın sonuçlarının demokrasiye zarar verdiğini belirtti. Karaca, "Bugünün sonuçlarının demokrasinin temel değerlerine zarar verdiğini, kutuplaşmayı derinleştirdiğini görmemek için hayata Erdoğan’ın gözünden bakmak gerekiyor sanırım." dedi ve adaletin tarafsızlık ve hakkaniyet ilkelerine uygun olması gerektiğini vurguladı.

Bu açıklamalar, Kobani Davası'nın toplumsal ve siyasi boyutlarına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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