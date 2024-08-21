CHP'den Olağanüstü Toplantı Çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Emir, Meclis Gündemini Değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki kararına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısına dair yeni bir başvuru yapacaklarını açıkladı. Emir, konu hakkında düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Orman Yangınları Üzerine Eleştiriler

Emir, ülke genelinde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili, her yıl tekrarlanan olumsuz görüntülere dikkat çekerek, yangınlara müdahalede geç kalındığını ifade etti. Yangınlarda yerel yönetimlerin bilgi ve birikimlerinin değerlendirilemediğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeterince destek vermediğini iddia etti.

Bütçe Harcamaları Sorunu

Murat Emir, Orman Genel Müdürlüğü için ayrılan ödeneklerin kullanılmadığını vurgulayarak, "Uçak ve helikopter alımına 500 milyon lira ayrılmış fakat bir kuruş harcamamışlar," dedi.

Gıda Enflasyonu ve Tarım Politikaları

Gıda enflasyonunun %68'e yükseldiğini belirten Emir, tarım planlamalarının eksik olduğunu belirtti. Ayrıca, çiftçilerin üretimden uzaklaştığını ve tarlalarına küstüğünü ifade etti.

Can Atalay'ın Durumu ve Meclis Toplantısı Talebi

Emir, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin hukuksuz olduğunu iddia ederek, Anayasa Mahkemesi kararının TBMM'de okunmasını talep etti. Kültürel bir çerçevede, 'Can Atalay' meselesinin önemine vurgu yapan Emir, Meclis’in konuyu gündemine alması gerektiğini savundu.

Yeni Anayasa Tartışmaları

Türkiye’nin özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten Emir, mevcut anayasaya da uyulması çağrısında bulundu. Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilmesine karşı çıkan Emir, bunların devletin teminatı olduğunu hatırlattı.

Sonuç Olarak

CHP’nin tavrı netken, Emir’in açıklamaları, hem ekonomik sıkıntılar hem de siyasi demokratik süreçler üzerine önemli noktaları gündeme taşıdı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.