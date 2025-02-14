CHP'den Ön Seçim Yönergesi ve Takvimi Duyurusu: Aday Adayları için Süreç Başlıyor

CHP'den Ön Seçim Yönergesi ve Takvimi Duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, partinin cumhurbaşkanı aday adaylığı başvurularının 17 Şubat Pazartesi gününden 21 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar parti genel merkezine yapılacağını açıkladı.

Ön Seçim Süreci Başlıyor

Binici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için hazırladığı “seçim yönergesi ve seçim takvimi” hakkında bilgi verdi. 28 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından duyurulan süreçte, 28 Şubat'a kadar CHP'ye üye olanların 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde oy kullanabileceği ifade edildi.

Demokratik Bir Adım Olarak Görülüyor

Ön seçimleri, demokrasinin güçlenmesi ve özgürlüklerin hakim olması için önemli bir adım olarak değerlendiren Binici, aday belirleme sürecinin parti tüzüğünün 54. maddesine dayandığını belirtti.

Süreç ve Tarihler

CHP'nin ön seçim takviminin detayları ise şöyle:

14 Şubat Cuma : Adaylık yönergesinin ilanı

: Adaylık yönergesinin ilanı 17 Şubat Pazartesi : Başvuruların başlaması

: Başvuruların başlaması 21 Şubat Cuma : Başvuruların sona ermesi

: Başvuruların sona ermesi 22 Şubat Cumartesi : Aday adaylarının duyurulması

: Aday adaylarının duyurulması 24 Şubat Pazartesi : Oy pusulalarının basımına başlanması

: Oy pusulalarının basımına başlanması 23 Mart Pazar: Oy verme günü

Katılım Beklentisi

Binici, daha önceki ön seçimlere katılım oranlarının %54 - 55 arasında olduğunu hatırlatarak, bu sefer katılımın %65'in üzerinde olmasını beklediklerini belirtti. Ön seçimlerin önemine değinen Binici, bu sürecin CHP için kritik bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaptı.

Seçim sürecinin tamamen şeffaf bir şekilde yönetileceği ve tüm ayrıntılarla kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.