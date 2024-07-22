CHP'den Önemli Açıklamalar: Özgür Özel'in Esad ile Görüşmesi ve Ekonomi Üzerine Değerlendirmeler

CHP Sözcüsü Deniz Yücel Açıklamalarda Bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşeceğini ifade etti ancak görüşmenin tarihi ve detaylarının henüz netleşmediğini belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıldönümü

Yücel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, harekatın başarısı için hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andıklarını ve gazilere minnetlerini sunduklarını söyledi. Ayrıca, Özgür Özel'in Kıbrıs'ta karşılaştığı saygısızlıkları eleştirerek, Kıbrıs Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun tavrının diplomatik teamüllere aykırı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Kredi Notu ve Ekonomik Sorunlar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu B3'ten B1'e yükseltmesini hatırlatan Yücel, "Bu gelişmeye rağmen ülkemiz hala yatırım yapılabilir ülkeler arasında değil. Bu, Türkiye'nin ekonomik durumunu gözler önüne seriyor." diye konuştu. Yücel, tarımsal ürünlerin fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, enflasyon ve yaşam standartları üzerinde durdu.

Emeklilerin Durumu ve Gelecek Planları

Emeklilerin maaşlarının yetersizliğinden yakınan Yücel, "Emeklilere reva görülen maaş 12 bin 500 lira. Asgari ücret açlık sınırının altında kalmışken bu durum kabul edilemez." dedi. Ayrıca, AKP'nin emeklilik yaşını 65'e çıkarma planlarını eleştirerek, CHP olarak emeklilerin sesi olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Lozan Barış Antlaşması'nın 101. Yılı

Yücel, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümünü kutlayacaklarını ve kurucu liderleri saygı ile anacaklarını belirtti.

Son olarak, Özgür Özel'in Esad'la yapılacak görüşmelerinin gündemde olduğunu tekrar hatırlatan Yücel, "Diplomatik yollarla gerekli iletişim ve çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.