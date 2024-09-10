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CHP'den Sağlık Alanında Yeni Girişim: Enfeksiyon Hastalıkları İzleme Kurulu

CHP, bulaşıcı hastalıkları izlemek için yeni bir akademik kurul kurdu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:02
CHP'den Sağlık Alanında Yeni Girişim: Enfeksiyon Hastalıkları İzleme Kurulu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz'dan Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, düzenlediği basın toplantısında, CHP Gölge Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları İzleme ve Değerlendirme Akademik Kurulunun kurulduğunu duyurdu. Bu kurul, ülkemizdeki bulaşıcı hastalıkların izlenmesi, müdahale planlarının oluşturulması ve kamuya bilgi aktarımı sağlamayı hedefliyor.

Kurulun Amaçları

Toplantıya katılan uzmanların da desteğiyle Şahbaz, "Akademik kurulumuzla ülkemizi tehdit eden bulaşıcı hastalıkları izleyerek, hazırlık, müdahale ve dayanıklılık için planlar oluşturacağız," dedi. Şahbaz, Türkiye'de ve dünyada önemli bakteriyel enfeksiyonların takip altına alındığını belirtti.

Önemli Tehditler Sıralandı

Şahbaz, halen en büyük halk sağlığı tehditlerinden bazılarını şu şekilde sıraladı: Kovid-19, Batı Nil virüsü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve M çiçeği virüsü. Kovid-19’un yeni varyantlarının daha da yaygınlaşacağını öngördüğünü de sözlerine ekledi.

Aşılama ve Önlemler Önemli

Tanı testlerinin yaygınlaştırılması, evde test kitlerinin sağlanması gibi durumların aciliyetine dikkat çeken Şahbaz, riskli grupların aşılanması gerektiğini belirtti. Batı Nil virüsü ve diğer bulaşıcı hastalıklar konusunda erken önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.

Şeffaflık ve Bilgilendirme

Hastalıklara dair toplumun bilgilendirilmesi ve verilerin şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğini ifade eden Şahbaz, "Her birey, sağlık sorunlarına karşı duyarlı olmalı," dedi.

Aşı Karşıtlığına Dikkat

Şahbaz, aşılama konusunda artan aşı karşıtlığını eleştirerek, partinin bu konuda çalışmalara yoğunlaşacağını vurguladı. Tarih boyunca enfeksiyon hastalıklarına karşı aşıların sağladığı faydaları hatırlatan Şahbaz, toplum olarak bilime güvenilmesi gerektiğinin altını çizdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde, salgın hastalıklara...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde, salgın hastalıklara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde, salgın hastalıklara...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde, salgın hastalıklara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde, salgın hastalıklara...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde, salgın hastalıklara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde, salgın hastalıklara...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde, salgın hastalıklara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

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