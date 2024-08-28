CHP'den Şehir Hastaneleri Eleştirisi: Şeffaflık Gerekiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Şehir Hastanelerini Eleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, partinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, şehir hastaneleri ile ilgili mevcut durumu ele aldı. Şahbaz, bazı şehir hastanelerinde Sağlık Bakanlığı'nın tıbbi cihaz alımında ve bakım masraflarında yetersiz kaldığını dile getirdi.

Kamu Özel İşbirliği ve Sağlık Harcamaları

Şahbaz, AK Parti döneminde sağlıkta dönüşüm politikaları çerçevesinde şehir hastanelerinin sağlık hizmetleri için merkezi bir konumda olduğunu belirtti. Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan 18 şehir hastanesinin, kamu sağlık harcamalarında büyük bir yük haline geldiğini ifade etti.

“2023 yılı bütçesinden kira ve hizmet bedeli olarak 46 milyar 662 milyon lira ödenecek” diyen Şahbaz, 2024 bütçesinin yüklü miktarda kaynak aktarımını öngördüğünü aktardı.

Tıbbi Cihaz Harcamaları ve Şeffaflık İhtiyacı

Şahbaz, bazı hastanelerde Sağlık Bakanlığı’nın ciddi tıbbi cihaz alımları yaptığını, bazılarında ise bu masrafların devlet yerine özel şirketler tarafından karşılandığını savundu. Ankara-Etlik Şehir Hastanesi’ne 285 milyon lira tutarında tıbbi cihaz alımı yapıldığını, ayrıca bazı şehir hastanelerinde bakım masraflarının da kamu kaynaklarından karşılandığını söyledi.

“Devletin kasasından 1 kuruş harcamadan inşa edileceği söylenen şehir hastaneleri için yüz milyonlarca lira harcandı” diyen Şahbaz, bu durumun şeffaflık ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.

Sözleşmelerin Gizliliği ve Hesap Verilebilirlik

Şahbaz, şehir hastanelerinin sözleşmelerinin 'ticari sır' gerekçesiyle gizlendiğini belirterek, kamu tüzel kişileri arasında yapılan sözleşmelerde, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin geçerli olması gerektiğini vurguladı. "Kamu adına yapılan sözleşmelerin ticari sır olarak kabul edilmesi doğru değildir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.