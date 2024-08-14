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CHP'den Tarımsal Destek Açıklaması: 'Yatırım Olarak Görmeliyiz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, tarımsal desteklerin önemine vurgu yaptı ve çiftçilerin hakları için mücadele edeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:36
CHP'den Tarımsal Destek Açıklaması: 'Yatırım Olarak Görmeliyiz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Tarımsal Destek Açıklaması

Yalçın Karatepe, tarım alanında sağlanacak desteğin bütçe üzerindeki etkisini ele alarak, bu desteğin bir maliyet unsuru olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Karatepe, "Tarımsal destekler bir gider kalemi olarak değil, vatandaşların uygun maliyetli gıdaya erişimine yapılan bir yatırım olarak görülmeli," dedi. Tarım sektörünün karşılaştığı zorluklara değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı, artan üretim maliyetleri ve düşük ürün fiyatlarının çiftçileri zor durumda bıraktığını vurguladı.

Tarım Politikalarının Yetersizliği

Karatepe, çiftçilerin sorunlarının temelinde Türkiye'deki etkili tarım politikalarının eksikliği ve yeterli desteğin sağlanmaması olduğunu belirtti. "Eğer tarım sektörü yeterince desteklenmiş olsaydı, çiftçilerimiz bugün tarlalarında üretim yapıyor olacaktı," dedi.

Karatepe, 5488 Sayılı Tarım Kanunu'na atıfta bulunarak, tarım desteklerinin milli gelirin %1'inden az olmaması gerektiğini hatırlattı ve mevcut uygulamaların bu oranın çok altında kaldığını belirtti. "Geçtiğimiz 16 yılda, bu oranda bir destek verilmedi. Gecikmeli ödemelerin ise enflasyon karşısında bir anlamı kalmıyor," diye ekledi.

Çiftçi Mitingleri ile Destek İhtiyacı

Partisinin çiftçilerin yanında durduğunu yineleyen Karatepe, "Önümüzdeki hafta Gaziantep’te fıstık mitingi düzenleyeceğiz. Burada çiftçilerin ve bölgede yaşayanların sorunlarını dinleyeceğiz," dedi. Çiftçilerin haklarını elde etmeleri ve üretimlerini sürdürebilmeleri için tüm demokratik haklarının kullanılacağını sözlerine ekledi.

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