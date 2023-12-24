CHP'den 'terör bildirisi imza' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için Meclis'teki dört partinin imzasını taşıyan ortak bildiride CHP'nin imzasının olmamasına ilişkin tartışmalara yanıt verdi.

Başarır, 21 yıl içinde binlerce askerin şehit düştüğünü ve CHP'nin her zaman terörle mücadelede samimi olduğunu belirterek, ortak bildiriye imza atmamalarının sebebini açıklamadı.

Başarır, "Her seçime giderken aynı hikayeyi duymaktan bıktık. 'Terör meselesi ortak sorunumuz' diyorsanız seçim malzemesi yapmayacaksınız. Geleceksiniz hep beraber sorunu burada çözeceğiz." dedi. Ayrıca, CHP'nin terörü lanetlemek için imza atmaktan kaçınmasının sebebini, "Bu iktidardan kerpiç evlerden, sıvasız evlerden giden şehitlerin hesabını soracağız. O evi yaptıracaklarmış. Şimdi mi aklınıza geldi? Neden hep şehitler damsız evlerden geliyor ve birileri bunun üzerinden siyaset yapıyor? Birileri onların katillerin videosunu paylaşacak kadar alçaklaştı seçimde. Karayılan'ın sahte videosunu paylaştı seçim kazanmak için Cumhurbaşkanı. Bir şehit için bırakın makamı biz dünyayı yıkarız." şeklinde ifade etti. CHP Grup Başkanlığı da geçen 2 günde yaşanan terör saldırılarında 12 askerin şehit düşmesi sonrası bir bildiri yayınladı. Bildiride, "Ülkemiz 22-23 Aralık 2023 geceleri gelen kara haberlerle sarsılmıştır. On iki vatan evladının şehit düştüğü alçak saldırılar terörün kirli yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terörü, hain terör örgütünü ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Bu menfur saldırıları planlayan, azmettiren ve gerçekleştiren teröristler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır." ifadeleri yer aldı.