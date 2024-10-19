CHP'den Yenidoğan Çetesi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili'nden Yenidoğan Çetesi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yenidoğan çetesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Ankara İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, yaşanan olayın sağlık hakkı ve hasta güvenliği açısından ciddi bir ihlal olduğunu vurguladı.

Olayın Önemi ve Cezalandırma Süreci

Emir, olayın ciddiyetine dikkat çekerek, "Bu çok büyük bir sağlık hakkı ve hasta güvenliği ihlalidir. Sorumlular mutlaka cezalandırılacaktır" dedi. Partisinin bu konuyu son derece önemsediğini belirten Emir, sorumluların adalet önünde hesap vereceklerini ifade etti.

Çetelerin Sağlık Alanındaki Sözde Faaliyetleri

Emir, çetelerin ekonomik çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. "Çeteler, 'para kazanacağız' düşüncesiyle bu cinayetleri işliyor. Gerekmediği halde yeni doğan bebekler yoğun bakımda uzun süre tutulmakta, buradan elde edilen gelirlerle kamunun kaynakları kötüye kullanılmaktadır" şeklinde konuştu.

CHP'li Emir, ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın denetim süreçlerini eleştirerek, "Sağlık hizmetleri kamu eliyle yürütülmeli, özel sektör kamunun denetiminde faaliyet göstermelidir. Ancak mevcut duruma baktığımızda yeni doğan ünitelerinin çetelere kiralandığı gerçeğiyle karşı karşıyayız" diye ekledi.

İstanbul’da Mağdur Aile Ziyareti

CHP olarak bu konuda geri adım atmayacaklarını ifade eden Emir, İstanbul’da belirlenen hastanelere bir heyet göndereceklerini ve mağdur ailelerle görüşeceklerini açıkladı.