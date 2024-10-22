CHP'den Yenidoğan Çetesi Soruşturması İçin Suç Duyurusu

CHP'den Yenidoğan Çetesi Soruşturmasına Dikkat Çekildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında eski sağlık bakanları ve dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç Duyurusu Yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Zeliha Aksaz Şahbaz, Ankara Adliyesi önünde düzenledikleri basın toplantısında, eski sağlık bakanları hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Bebeklerin Ölümü Üzüntü Verici

Şahbaz, İstanbul'daki 19 özel hastanede tedavi gören 10 yenidoğanın çete tarafından hayatını kaybettiğini dile getirdi. SGK ve kamu kaynaklarını dolandırmak amacıyla çete kuran kişilerin yaptıkları nedeniyle bu bebeklerin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Denetimlerin Yetersizliği Vurgulandı

Şahbaz, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü personelinin, usulsüzlükler ve hatalı tedaviler karşısında gerekli önlemleri almadığını belirtti. Denetimlerin 2023 yılında tespit edilen usulsüzlükler sonrası harekete geçtiği bilgisi de dikkat çekti.

Hesap Vermeyenler Hakkında Soruşturma Talebi

Eski sağlık bakanlarının sorumluluğunu gündeme getiren Şahbaz, suç duyurusunda bulundukları isimler arasında Recep Akdağ, Mehmet Müezzinoğlu, Fahrettin Koca ve Kemal Memişoğlu'nun bulunduğunu ifade etti.

Taşcıer: Hesap Vermeyenlere Müsaade Etmeyeceğiz

Taşcıer, "İdari makamlarda olup hesap vermeyenlerin görevi kötüye kullanmalarına müsaade etmeyeceğiz." diyerek toplum adına bu meseleyle ilgili gerekenin yapılacağına dair güvence verdi.

Suç duyurusu dilekçesi, basın açıklamasının ardından savcılığa sunuldu.

CHP tarafından "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında eski sağlık bakanları Mehmet Müezzinoğlu, Fahrettin Koca ve Recep Akdağ ile dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu hakkında "görevi kötüye kullanmak"tan dolayı suç duyurusunda bulunuldu. Genel başkan yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara Adliyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP tarafından "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında eski sağlık bakanları Mehmet Müezzinoğlu, Fahrettin Koca ve Recep Akdağ ile dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu hakkında "görevi kötüye kullanmak"tan dolayı suç duyurusunda bulunuldu. Genel başkan yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara Adliyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.