CHP Denizli 39. Olağan İl Kongresi: Başarır'dan 'Vicdanlı olalım' çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Denizli 39. Olağan İl Kongresi'nde birlik ve ahlak vurgusu yaptı; Ali Osman Horzum yeniden il başkanı seçildi.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 15:28
Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongrede dikkat çekici vurgular

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin Denizli 39. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada zor bir dönemde kongrelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başarır, kongrede sadece bir il başkanı ve yönetiminin seçilmediğini; ilerleyen dönemlerde yapılacak seçimlerde CHP'yi Denizli'de birinci yapacak kadroların belirlendiğini ifade etti.

İl ve ilçe kongreleri sürecine ilişkin eleştirilerde bulunan Başarır, konuşmasında şunları söyledi: "Öyle şeyler görüyor ve duyuyorum ki üzülüyorum. İl başkanlığı, milletvekilliği yapmış bir tipleme çıkıyor 'bunlar şortla gezerken ben dağa taşa CHP yazıyordum' diyor. Arkadaşlar şortla gezmek ayıp değil. 1977 seçimlerinde ben şortla anamın kucağında Bülent Ecevit'i dinliyordum. Ama güzel olan ne biliyor musunuz? O gün şortla gezenler 48 yıl sonra bu partiyi açık ara birinci parti yaptı. Vicdanlı olalım. Birbirimize karşı ahlaklı olalım."

Kongreye CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da katıldı.

Tek aday olarak girilen seçimde mevcut il başkanı Ali Osman Horzum yeniden başkanlığa seçildi.

