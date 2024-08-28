CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan'a Kınama Cezası

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan Önemli Karar

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği toplantıda disiplin cezası konusunda önemli bir karar aldı. Önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tartışmalı ifadeleri nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında disiplin süreci başlatılmıştı.

Tanju Özcan'a Kınama Cezası

Toplantıda, Özcan’ın disiplin dosyası görüşülerek, 11 Temmuz’da sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na yaptığı olumsuz paylaşım değerlendirildi. Yapılan oylama sonucunda Tanju Özcan'a oy birliğiyle kınama cezası verildi.

Bu karar, CHP içindeki disiplin mekanizmasının işleyişini bir kez daha gözler önüne serdi. Parti içindeki diğer üyeler için oluşturulan bu disiplin alanının önemi ve ciddiyeti, YDK’nın aldığı bu tür kararlarla pekişmiş oldu.

Özcan’ın aldığı kınama cezası hakkında yapılan açıklamada, parti disiplinine uyulmasının önemine vurgu yapıldı.