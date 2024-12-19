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CHP, E-Ticarette Lisans Ücreti Düzenlemesine İptal İstedi

CHP, e-ticaretteki lisans ücreti düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu. Gökhan Günaydın, yerel firmaların haksız rekabetle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:41
CHP, E-Ticarette Lisans Ücreti Düzenlemesine İptal İstedi

CHP, Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda yapılan değişikliklerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, başvuru sonrası AYM önünde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Lisans Ücreti Düzenlemesi Eleştirildi

Günaydın, internet üzerinden gerçekleştirilen satışlarda aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret lisans ücreti ödemek zorunda olduklarına dikkat çekti. 2022 yılında TBMM'de oy birliğiyle kabul edilen yasa ile bu konuda adil ücretleme ilkesinin getirildiğini hatırlatan Günaydın, şunları söyledi: "Ne oldu da aradan 2 yıl geçtikten sonra AKP, muhalefetin itirazlarına rağmen yeni bir düzenleme yaparak yerel firmalara zarar verecek adımlar attı? Bu mevcut düzenleme, küresel ölçekteki e-ticaret firmalarına avantaj sağlarken, yerel firmaların aleyhine 60 ila 70 milyar lira düzeyinde daha az lisans ücreti ödemesiyle sonuçlanacak."

Rekabet ve Adalet Vurgusu

CHP'li Günaydın, ticaretin rekabet, adalet ve Türkiye'nin çıkarlarına uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, böyle bir durumun kabul edilemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, düzenlemenin bir torba kanun niteliğine dönüştüğünü ve Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kurulacak organize sanayi bölgesinin devlet kontrolü altında olması gereken bir yapının, üçüncü şahıslara devredilmesini öngören düzenlemeyi de AYM'ye taşıdıklarını açıkladı.

CHP, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un...

CHP, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına yaptığı başvurunun ardından AYM önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

CHP, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un...

CHP, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına yaptığı başvurunun ardından AYM önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

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