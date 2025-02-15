CHP, Ekrem İmamoğlu'nu Ön Seçimde Aday Olmaya Davet Etti

CHP İl Belediye Başkanları Toplantısı Sonuç Bildirgesi Açıklandı

CHP'nin İl Belediye Başkanları Toplantısı sonuç bildirgesi yayımlandı. Toplantı, 13-15 Şubat tarihleri arasında Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bildirgede, Türkiye'nin adalet ve ekonomi sorunlarının yanı sıra çoklu bir siyasi krize sürüklendiği ifade edildi.

Yargı Baskıları ve İktidarın Korkusu

Toplantıda ele alınan konularda, muhalefetten seçilmiş belediye başkanlarına yönelik ağır yargı baskıları ve hizmetlerin engellenmesi eleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu baskının odağı olduğu öne sürüldü. Açıklamada, iktidarın yaklaşan genel seçimlerde millet iradesinden korktuğu ifade edildi.

Erken Seçim ve Ön Seçim Talebi

İl Belediye Başkanları, partinin erken seçim talebini desteklediklerini ve Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için başlatılan ön seçim sürecine vurgu yaptılar. Genel Başkan Özgür Özel'in topluma verdiği söz gereği, Cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesinin tarihi bir adım olduğu kaydedildi.

İmamoğlu'na Siyasi Görev Daveti

Ayrıca, toplantıda Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çekici bir davette bulunuldu: "İstanbul'da dört kez seçim kazanarak muhalefetin sandıkta iktidar değiştirebileceğini kanıtlayan, hizmetleriyle milletimizin gönlünde yer eden İmamoğlu'nu millet adına göreve davet ediyor, ön seçimde aday olmaya çağırıyoruz." denildi.

Son olarak, CHP kadrolarının birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyeceği belirtildi; bu beraberliği bozmak isteyenlerin umduğunu bulamayacakları vurgulandı.