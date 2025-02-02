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CHP Engellilik Çalıştayı'nda Yeni Hedefler Belirlendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Engellilik Çalıştayı'nda 10 milyon engellinin hakları için mücadele edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 13:27
CHP Engellilik Çalıştayı'nda Yeni Hedefler Belirlendi

CHP Engellilik Çalıştayı'ndan Yeni Ödevler Belirlendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İzmir'de gerçekleştirilen CHP Engellilik Çalıştayı sonucunda partinin yeni ödevler edindiğini vurguladı. Nazlıaka, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıda çalıştayın sonuç bildirgesini açıklayarak, ülkede 10 milyon engelli bulunduğunu ve aileleriyle birlikte toplamda 40 milyon kişinin engellilikle ilgili zorluklardan etkilendiğini ifade etti.

Engelli Hakları İçin Kararlılık

Engelli bireylerin eşit haklara sahip olabilmesi için kararlı bir mücadele içinde olduklarını belirten Nazlıaka, CHP'li belediyelerin yöneticileriyle gerçekleştirdikleri grup çalışması sırasında, engelli hakları konusunda güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri değerlendirdiklerini söyledi.

Nazlıaka, ayrıca dünya genelindeki en iyi uygulamaları tartışarak Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin en başarılı uygulamalarını yaygın hale getirmek için fikir alışverişinde bulunduklarına dikkat çekti.

15 Başlıkta Sorun ve Çözüm Önerileri

Çalıştayın sonuç bildirgesinin 15 başlıkta belirlenen sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini içerdiğini aktaran Nazlıaka, çalıştayın hemen öncesinde bazı olumlu sonuçlar alındığını dile getirdi. Bu doğrultuda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın işitme engelli bireyler için hastanelerde işaret dili tercümanı ekibi kurulacağı bilgisini verdiğini kaydetti.

Nazlıaka, bu çalıştay sonucunda kendilerine yeni görevler çıkardıklarını da sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda, kentte önceki gün...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda, kentte önceki gün başlayan CHP Engellilik Çalıştayı'nın sonuç bildirgesini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda, kentte önceki gün...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda, kentte önceki gün başlayan CHP Engellilik Çalıştayı'nın sonuç bildirgesini açıkladı.

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