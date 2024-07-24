CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'a Soruşturma Açıldı

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle ilgili düzenlenen bir eylemdeki konuşması nedeniyle soruşturma açtı.

Eylemdeki İfadesi İnceleniyor

21 Temmuz Pazar günü Hamamyolu Caddesi'nde düzenlenen protesto etkinliğinde, sahipsiz hayvanların nitelikli korunmasına yönelik yasa teklifini eleştiren Yalaz, etkinlikteki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Tarihi bir direnişe hazır olsunlar. 'İki tane ağaç kesildi' diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek eğer can dostlarımıza dokunurlarsa aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz."

Suçlama ve İfade İşlemleri

Yalaz'ın bu açıklamaları, savcılık tarafından "Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik" gerekçesiyle soruşturma konusu oldu. İlgili karar sonrası Talat Yalaz'ın yarın Eskişehir Adalet Sarayı'nda ifade vermesi bekleniyor.