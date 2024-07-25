Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, İfadesini Verdi

Eskişehir'de Talat Yalaz, Hayvanları Koruma Kanunu'na dair eylemdeki sözleri nedeniyle ifadesini verdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 17:08
CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, İfadesini Verdi

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz İfadesini Verdi

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, kamuoyunda tartışmalara sebep olan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin düzenlenen bir eylemdeki sözleri dolayısıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

İfade Verme Süreci

Eskişehir Adalet Sarayı'nda cumhuriyet savcılığına yaptığı açıklamalarda Yalaz, kendisine yönelik "halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik" suçlamasının yersiz olduğunu belirtti.

"Bu kanun halen yürürlükte değil. Açıklamam yapıldığında sadece tasarı aşamasındaydı. Dolayısıyla söz konusu suçlama tamamen asılsızdır," şeklinde konuştu.

Destekçiler Yanındaydı

Yalaz'a; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile partililer destek verdi.

Olayın Ardında Yatan Sebep

Kamuoyunda infial yaratan bir eylemde, Yalaz'ın "Tarihi bir direnişe hazır olun" şeklindeki sözleri Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeye alındı. Başsavcılık, bu sözler nedeniyle Yalaz hakkında soruşturma başlatmıştı.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair...

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin düzenlenen eylemdeki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Yalaz, Eskişehir Adalet Sarayı'nda cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınmasının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair...

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin düzenlenen eylemdeki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Yalaz, Eskişehir Adalet Sarayı'nda cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınmasının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!