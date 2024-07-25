CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz İfadesini Verdi

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, kamuoyunda tartışmalara sebep olan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin düzenlenen bir eylemdeki sözleri dolayısıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

İfade Verme Süreci

Eskişehir Adalet Sarayı'nda cumhuriyet savcılığına yaptığı açıklamalarda Yalaz, kendisine yönelik "halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik" suçlamasının yersiz olduğunu belirtti.

"Bu kanun halen yürürlükte değil. Açıklamam yapıldığında sadece tasarı aşamasındaydı. Dolayısıyla söz konusu suçlama tamamen asılsızdır," şeklinde konuştu.

Destekçiler Yanındaydı

Yalaz'a; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile partililer destek verdi.

Olayın Ardında Yatan Sebep

Kamuoyunda infial yaratan bir eylemde, Yalaz'ın "Tarihi bir direnişe hazır olun" şeklindeki sözleri Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeye alındı. Başsavcılık, bu sözler nedeniyle Yalaz hakkında soruşturma başlatmıştı.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin düzenlenen eylemdeki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Yalaz, Eskişehir Adalet Sarayı'nda cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınmasının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin düzenlenen eylemdeki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Yalaz, Eskişehir Adalet Sarayı'nda cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınmasının ardından gazetecilere açıklama yaptı.