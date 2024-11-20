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CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayı 1 Aralık'ta Ankara'da

CHP Gençlik Kolları, 1 Aralık'ta Ankara'da 'Gelecek ve Umut' sloganıyla kurultay düzenleyecek. Yeni genel başkan belirlenecek.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:07
CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayı 1 Aralık'ta Ankara'da

CHP Gençlik Kolları Kurultayı Ankara'da Toplanıyor

CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayı, "Gelecek ve Umut" sloganıyla 1 Aralık Pazar günü Ankara'da gerçekleşecek. 2021 yılında yapılan önceki kurultaydan sonra gelen bu etkinlik, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde parti kararı doğrultusunda düzenleniyor.

Delegeler Yeni Genel Başkanı Seçiyor

CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kurultayda Türkiye'nin dört bir yanından gelen delegeler, yeni gençlik kolları genel başkanını seçecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de etkinlikte yer alarak bir konuşma yapması bekleniyor.

Kongre Süreci Detayları

Kurultay süreci, 29 Temmuz'da gerçekleştirilen ilçe kongreleriyle başladı. 1 Eylül'de tamamlanan bu süreçte, ilçe gençlik kolu başkanları ve il kongrelerinde oy kullanacak delegeler belirlendi. Ardından, 13 Ekim'de başlayan il kongreleri 20 Ekim'de sona erdi ve il gençlik kolları başkanları ile kurultayda oy kullanacaktır.

Üye Sayısı ve Adaylık Durumu

Türkiye genelinde 78 il ve 900'ü aşkın ilçede örgütlü olan CHP Gençlik Kolları, şu anda 151 bin üye sayısına sahip. Mevcut Genel Başkan Gençosman Killik, yönetmelikteki "30 yaş sınırı" nedeniyle yeniden aday olamayacak. Bu noktada, genel başkan adaylığını açıklayan tek isim ise CHP Parti Meclisi Üyesi Cem Aydın oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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