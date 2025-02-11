CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a Hapis İstemi

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a Hapis İstemi

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin yaptığı bir paylaşım sebebiyle "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile iddianame düzenlendi.

İddianamenin Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek, mağdur sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Gürlek'in halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini sürdürdüğü, geçmişte de terör suçlarına bakmakla yetkili ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu ifade edildi.

Gürlek'in geçmişte ve şu anda terör örgütlerince hedef haline getirildiği vurgulandı. Şüpheli Cem Aydın'ın ise sosyal medya platformunda yaptığı "retweet" paylaşımında Gürlek'i hedef göstererek, kamu görevlisine terör örgütleri tarafından hedef gösterildiği belirtildi. Bu paylaşımın, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

Aydın'a Yönelik Talepler

İddianamede, Aydın'ın "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapse çarptırılması talep edildi. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, kamu görevinden yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması da talep edildi.

İddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.