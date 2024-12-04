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CHP Gençlik Kolları'nda Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

CHP 17. Gençlik Kolları Olağan Kurultayı'nda Cem Aydın, Gençosman Killik'ten başkanlığı devraldı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:19
CHP Gençlik Kolları'nda Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

CHP Gençlik Kolları'nda Taze Bir Başlangıç

CHP 17. Gençlik Kolları Olağan Kurultayı, yeni bir liderlikle taçlandı. Yapılan seçim sonucunda başkanlık koltuğuna oturan Cem Aydın, görevini eski başkan Gençosman Killik'ten devraldı.

Devir Teslim Töreni ve Katılımcılar

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen devir teslim töreninde, eski başkan Killik, yeni başkan Aydın'a başarılar diledi. Aydın ise Killik'e, partinin gençlik kollarındaki ciddi emekleri için teşekkür etti.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve CHP Gençlik Kolları üyeleri de katılarak yeni döneme destek verdiler.

CHP 17. Gençlik Kolları Olağan Kurultayı'nda başkan seçilen Cem Aydın (solda), CHP Genel...

CHP 17. Gençlik Kolları Olağan Kurultayı'nda başkan seçilen Cem Aydın (solda), CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle görevi Gençosman Killik'ten ()sağda devraldı.

CHP 17. Gençlik Kolları Olağan Kurultayı'nda başkan seçilen Cem Aydın (solda), CHP Genel...

CHP 17. Gençlik Kolları Olağan Kurultayı'nda başkan seçilen Cem Aydın (solda), CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle görevi Gençosman Killik'ten ()sağda devraldı.

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