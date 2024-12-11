CHP Genel Başkan Yardımcıları Adana'da Basın Mensuplarıyla Buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcıları Adana'da Basın Toplantısı Düzenledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir, Adana'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantı, partinin Adana İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Ekonomi Takımı İle İllerde Ziyaretler

Karatepe, toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi "ekonomi takımı" olarak ülke genelinde illeri dolaştıklarını belirtti. Asgari ücret belirleme çalışmalarına değinen Karatepe, görüşmelerin dün başladığını ve ay sonuna kadar süreceğini ifade etti. Ayrıca, asgari ücretin 30 bin liranın altında olmamasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözülmesi için hazırlık yaptıklarını kaydeden Karatepe, ziyaretlerinin seçim kampanyası kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, "Biz iktidara aday olan, iktidar olacağına samimi olarak inanan ekonomik kadrolar olarak bu ziyaretleri yapıyoruz. Çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz ve sorunları yerinde tespit ediyoruz." dedi.

Esnaf ve İşletmelere Destek Vurgusu

Volkan Demir ise asgari ücret taleplerinin yanı sıra esnaf, işletme ve sanayicilerin desteklenmesi gerektiğine inandıklarını dile getirdi. Demir, ekonomi programlarının olmazsa olmazlarını iş insanları ve emek örgütleriyle paylaştıklarını ifade etti.

Buluşmalar ve Ziyaretler

Karatepe ve Demir, konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kentteki programları kapsamında, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası gibi önemli kuruluşları ziyaret ettiler. Daha sonra ise, bir otelde meslek odaları, sendikalar ve tarım birlikleri temsilcileri ile buluşarak, sorularını cevapladı ve taleplerini dinledi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe (solda) ile Volkan Demir (sağda), CHP Adana İl Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe (solda) ile Volkan Demir (sağda), CHP Adana İl Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.