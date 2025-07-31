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CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem: "İktidarı Almaya Hazırız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Aksaray'da yaptığı açıklamada, iktidarı almaya hazırlıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 16:08
CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem: "İktidarı Almaya Hazırız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem: "İktidarı Almaya Hazırız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Aksaray'da basın toplantısı düzenleyerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde iktidarı almaya hazır olduklarını ifade etti.

Adem, yarın Aksaray'da düzenlenecek olan miting öncesi CHP il başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin son günlerde orman yangınları ile mücadele ettiğine dikkat çeken Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınlar konusunda gereken kontrolleri yapmadığını ve önlemleri almadığını vurguladı. "Ciğerlerimiz, ormanlarımız yandı. Belediyelerimiz tüm imkanlarıyla yangın alanlarına gitti ve söndürme çalışmalarına katıldı. Ancak koordinasyon eksikliğinden dolayı tam bir çalışmanın yapılamadığını biliyoruz," dedi.

Adem, partisi adına hakkı, hukuku ve adaleti haykırdıklarını belirtti. Ayrıca, sağlık sorunları yaşayan ve tutuklu yargılanan belediye başkanlarının durumuna da değinerek, "Ülkemiz ve hukukumuz adına üzülüyoruz. Hukukun üzerimizde bir sopa olarak kullanılmasına üzülüyoruz. Korkmuyoruz, mücadele etmeye hazırız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde cesurca yürümeye, koşmaya ve iktidarı almaya hazırız. Bir erken seçim olacağını biliyoruz, biz buna hazırız ve iktidarı kucaklayacağız. Bunu arkadaşlarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte başaracağız," şeklinde konuştu.

Toplantıya CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, İl Başkanı Bilal Özdemir, milletvekilleri ve partililer de katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem (sol3), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla yarın...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem (sol3), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla yarın Aksaray'da düzenlenecek miting öncesi, partisinin il başkanlığında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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