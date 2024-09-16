CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem'in Çiftçi Uyarısı

Çiftçi Sayısındaki Düşüş Tehlikesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye'de tarımsal sürdürülebilirlik açısından endişe verici bir açıklamada bulundu. Adem, çiftçi sayısının önümüzdeki yıl 400 binin altına inebileceğini vurgulayarak, bu durumu sürdürülemez olarak nitelendirdi.

Acil Önlem Gerekiyor

Yazılı açıklamasında, Türkiye'deki çiftçi sayısının 2009'da 1 milyon 16 bin 692 olduğunu ve 2024 yılına gelindiğinde bu sayının 450 bin civarına gerileyeceğini dile getiren Adem, "Önümüzdeki yıl çiftçi sayısı 400 binin altına inebilir. Bu durum sürdürülebilir değildir, acil önlem almamız gerekiyor. Bu bir beka meselesidir." dedi.

Tarım Sektöründeki Zorluklar

Adem, çiftçilerin karşılaştığı zorluklara da dikkat çekerek, hangi ürünü ekse eksi zarar ettiğini, borçları ve yeterli desteğin olmaması nedeniyle tarım ve hayvancılıktan uzaklaştıklarını belirtti. "Kaybeden sadece çiftçimiz değil, tüm ülkece kaybediyoruz" ifadesini kullanan Adem, tarım sektörünün sosyal ve kültürel değerine de vurgu yaptı.

Birlikte Çözüm Arayışı

Adem, "Çiftçinin topraklarını terk etmesi, geleneksel tarım bilgisinin ve yaşam anlayışının da kaybı demektir" dedi. Bunun önüne geçmek için tüm siyasi partilerin ve ilgili kuruluşların ivedilikle bir araya gelmesi gerektiğini belirtti. "Türk tarımını kurtarmak için ortak bir strateji oluşturmalıyız. Zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz" diye konuştu.