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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, Kapıkule'de Gurbetçilere Destek Verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, gurbetçilerin sorunlarını dinleyerek destek verdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:26
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, Kapıkule'de Gurbetçilere Destek Verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, Gurbetçileri Uğurladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve ekibi, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş yolundaki gurbetçileri uğurlamak üzere bir araya geldi. Bu etkinlik, CHP Genel Merkez tarafından hayata geçirilen Sıla Yolu Projesi çerçevesinde düzenlendi.

Gurbetçilerin Sorunlarına Duyarlılık

Aytekin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gurbetçilerimizi yurda geldiklerinde karşılıyor, dönerken de uğurluyoruz. Onların taleplerini ve karşılaştıkları zorlukları dinliyoruz," dedi. Yurt dışında yaşayan vatandaşların karşılaştığı sorunların farkında olduklarını belirten Aytekin, "Yabancı bir ülkede yaşamanın zorluklarını ve yaşadıkları ırkçı saldırıları gözlemliyoruz. Bu sorunların takipçisi olacağız," ifadelerini kullandı.

Yurt Dışındaki Vatandaşların Hakları

3 milyon 400 bin Türk vatandaşının yurt dışında yaşadığına dikkat çeken Aytekin, bu bölgenin de seçim bölgesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Gurbetçilerin sorunlarına çözüm bulmak için çaba gösteren milletvekillerinin önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

CHP'nin Yurt Dışındaki Varlığı

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Parti Meclis Üyesi Mehmet Tüm de yurt dışında yaşayan vatandaşların hakları için mücadele ettiklerini belirtirken, "Sıla Yolu Projesi'ni geliştirerek, gurbetçilerin sorunlarına çözüm bulmak adına çalışan tüm parti emekçilerine teşekkür ediyorum," diye ekledi.

Sohbet ve Destek

Etkinliğin sonunda CHP heyeti, gurbetçilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Programa CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı ve diğer partililer katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve beraberindekiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve beraberindekiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş yolundaki gurbetçileri uğurladı. CHP Genel Merkezince başlatılan Sıla Yolu Projesi kapsamında Aytekin ve partililer sınır kapısında gurbetçilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve beraberindekiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve beraberindekiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş yolundaki gurbetçileri uğurladı. CHP Genel Merkezince başlatılan Sıla Yolu Projesi kapsamında Aytekin ve partililer sınır kapısında gurbetçilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve beraberindekiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve beraberindekiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş yolundaki gurbetçileri uğurladı. CHP Genel Merkezince başlatılan Sıla Yolu Projesi kapsamında Aytekin ve partililer sınır kapısında gurbetçilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve beraberindekiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve beraberindekiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş yolundaki gurbetçileri uğurladı. CHP Genel Merkezince başlatılan Sıla Yolu Projesi kapsamında Aytekin ve partililer sınır kapısında gurbetçilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve beraberindekiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve beraberindekiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş yolundaki gurbetçileri uğurladı. CHP Genel Merkezince başlatılan Sıla Yolu Projesi kapsamında Aytekin ve partililer sınır kapısında gurbetçilerle bir araya geldi.

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