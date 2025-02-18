CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Çorum'da Gazilere Destek İçin Çalışmalarını Açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Çorum'da Basın Toplantısı Düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Çorum il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl İstanbul'da gerçekleştirilen "Kahramanlara Vefa Çalıştayı"na ilişkin bilgi verdi. Bağcıoğlu, bu çalıştayda hazırlanan 18 kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilgili komisyonda ağustos ayından bu yana beklediğini belirterek, bu tekliflerin hızla yasalaşmasını istediklerini söyledi.

Şehit Aileleri ve Gazilerle İstişareler

Bağcıoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte göreve geldiklerinden bu yana Türkiye genelinde 82 yerleşim yerinde 134 şehit ailesi ve gazilere yönelik kurulan dernekleri ziyaret ettiklerini ifade etti. Bu ziyaretler sırasında CHP örgütlerinin milli savunma ve güvenlik konularında soruları yanıtladığını, şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını değerlendirdiklerini aktardı.

Kanun Tekliflerinin İçeriği

Bağcıoğlu, hazırlanan kanun tekliflerinin er gazilerin emsal maaş durumu ve özlük haklarının iyileştirilmesiyle birlikte, gazilere yönelik sağlık ve iş konularını içerdiğini duyurdu. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu konularla hızla ilgilenmesini beklediklerini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı'na Yönelik Talepler

Bağcıoğlu, çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre şehit ve gazi işlemlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülmesini talep ettiklerini söyledi. Aynı dili konuşan ve benzer sıkıntıları yaşayan Milli Savunma Bakanlığı personelinin bu süreçte aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

Basın toplantısına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar da katıldı.