CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut'tan Normalleşme ve Hayvan Hakları Açıklamaları

Bulut'dan Normalleşme Çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bir kahvaltı programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye'de uzun süre devam eden anormalliklerin artık sona ermesi gerektiğini vurgulayan Bulut, "Türkiye'de anormallikler normalleşmişti; artık normal insanların birbirine 'merhaba' diyebileceği bir dönem istiyoruz," dedi.

Hayvan Hakları Yasası Üzerine Eleştiriler

Bulut, sahipsiz hayvanlara yönelik çıkarılması planlanan yasaya karşı durduklarını belirterek, "Zorla bir yasa çıkartılmaya çalışılıyor. Bu tür yasaların toplumda korkuyla dayattırılmaya çalışılmasının anlamı yok. Böyle bir uygulamanın katliam olduğunu düşünüyoruz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu yasaya karşı mevcuttaki yasaların tümünü kullanarak karşı duracaklarını dile getirdi.

Belediyelerin Borç Durumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin SGK'ye olan borçlarına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Bulut, CHP'li büyükşehir belediyelerinde borç bulunmadığını savundu. Sadece, CHP'ye geçen üç belediyede toplam 789 milyon lira borç bulunduğunu açıkladı. Bulut, "Geçmişteki iktidar partisine mensup belediyelerde borçlar var. Bu durum devam ediyor," diye ekledi.

İttifaklar Üzerine Dikkat Çekti

Normalleşme sürecine dair de konuşan Bulut, iktidarın daha önce eleştirdiği politikalardan vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi. 'AKP mevcut politikasını değiştirecek' gibi bir beklentileri olmadığını da sözlerine ekledi. Bulut, normalleşmenin bir ittifaka dayanmadığını belirtti.

TBB'de Yapılanma İddiaları

Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) yapılması muhtemel yapılanmalar hakkında sorulan bir soru üzerine Bulut, mevcut ekipten fikir alınabileceğini, ancak eş-dost ilişkilerinin söz konusu olmamasının önemli olduğunu vurguladı.