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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den Esenyurt'ta Önemli Açıklamalar

Gökçen, Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto ederken Türkiye'deki mesajın önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 18:49
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den Esenyurt'ta Önemli Açıklamalar

Gökçen: Esenyurt'tan Türkiye'ye Bir Mesaj Veriliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen protesto etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Gökçen, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını kınadı.

Özer’in Morali Yüksek

Burada konuşan Gökçen, Esenyurt'tan İstanbul'a, İstanbul'dan ise tüm Türkiye'ye bir mesaj verilmeye çalışıldığını vurguladı. Gökçen, tutuklu bulunan Ahmet Özer'in moralinin ve gücünün çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Bizler Ahmet başkanımıza güveniyoruz. Ancak burada meselenin yalnızca Esenyurt olmadığını çok iyi biliyoruz," dedi.

Etkinlikte yer alan CHP milletvekilleri Türkan Elçi, İnan Akgün Alp ve Özgür Harun Yıldızlı ile partililerin Esenyurt Meydanı'ndaki bekleyişleri sürmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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