CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Esenyurt'ta Demokrasi Mücadelesini Vurguladı

Özçağdaş, Esenyurt'ta Demokrasi Mücadelesini Anlattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Esenyurt'ta gerçekleştirilen basın açıklamasında, demokratik haklar ve temsilin önemi üzerine konuştu. Özçağdaş, "Bu mesele demokrasi mücadelesi. Bu mücadelenin özünde Esenyurt halkının oylarıyla seçilmiş Prof. Dr. Ahmet Özer'in başkanlık görevine gelmesi var." ifadelerini kullandı.

Demokrasi Nöbeti Devam Ediyor

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda, İstanbul'un birçok ilçesinden ve çevre illerden gelen temsilcilerin katılımıyla devam eden "demokrasi nöbeti"ne dikkat çeken Özçağdaş, üç haftadır meydanlarda olduklarını hatırlattı.

Özçağdaş, mücadelelerinin sadece belediye binasına giriş ya da meclis üyelerinin görevlerine başlamasıyla sınırlı olmadığını belirterek, Esenyurt halkının iradesine vurgu yaptı. "Prof. Dr. Ahmet Özer, ömrü boyunca ülkede kardeşliğin sağlanması ve çatışmaların son bulması için çalışan bir bilim insanı. İktidar temsilcileri, Özer'in görüşlerinden defalarca yararlandı." dedi.

Özçağdaş'tan Son Mesaj

Konuşmasının son kısmında, "Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı'dır." cümlesiyle mesajını net bir şekilde belirten Özçağdaş, Esenyurt halkının iradesinin desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Basın açıklamasında DEM Parti İstanbul İl Başkanı Murat Kalmaz ile birlikte, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li milletvekilleri, bazı ilçe başkanları ve çevre illerden temsilciler de yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.