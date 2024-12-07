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CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Batman'da Partililerle Buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Batman'da partililerle bir araya geldi ve ekonomik hedefler ile demokrasi vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 19:26
CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Batman'da Partililerle Buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Batman'da Partililerle Buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti tarafından düzenlenen çeşitli programlara katılmak üzere Batman'a geldi. İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya gelen Şahbaz, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Hedef Ekonomik İyileşme

Şahbaz, yaptığı konuşmada Türkiye'nin halkın insanca yaşayacağı ekonomik bir gelirle yönetilmesini amaçladıklarını belirtti. Ekonomik durumun iyileştirilmesinin seçim politikalarının en önemli parçası olduğunu vurguladı.

Demokrasi ve Kayyum Eleştirisi

Belediyelere yapılan görevlendirmeler hakkında eleştirilerde bulunan Şahbaz, "Daha önce belki sadece bu bölgede bir kayyum sorunu varken bugün bakıyoruz Türkiye'nin her bölgesinde artık demokrasi baskı altındadır. Antidemokratik bir uygulama tüm Türkiye'ye sirayet etmiş durumdadır. Biz kayyumu kabul etmiyoruz. Ne belediyelerimizde ne üniversitelerde ne de başka bir alanda bu kayyuma razı değiliz. Sonuna kadar da halkımızın iradesinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Hükümetin Ekonomik Politikalarına Tepki

Şahbaz, hükümetin ekonomik politikalarını da eleştirerek, yerel yönetimlerin halkçı bir anlayışla hizmet etmesi gerektiğine dikkat çekti. Partinin toplumsal adalet ve eşitlik hedeflerinin altını çizdi.

Programa CHP Parti Meclisi üyesi Nazan Güneysu, CHP Batman İl Başkanı Adnan Yaşar ve çok sayıda partili katıldı.

Partisince düzenlenen çeşitli programlara katılmak amacıyla Batman'a gelen CHP Genel Başkan...

Partisince düzenlenen çeşitli programlara katılmak amacıyla Batman'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz (solda), İl Başkanlığı binasında partililerle buluştu.

Partisince düzenlenen çeşitli programlara katılmak amacıyla Batman'a gelen CHP Genel Başkan...

Partisince düzenlenen çeşitli programlara katılmak amacıyla Batman'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz (solda), İl Başkanlığı binasında partililerle buluştu.

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