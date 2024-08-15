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CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz'dan Adıyaman'da Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Adıyaman'da önemli konulara değindi, Genel Başkan Özgür Özel'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 22:28
CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz'dan Adıyaman'da Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz Adıyaman'da Konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Adıyaman'da yaptığı açıklamalarda Genel Başkan Özgür Özel'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Şahbaz, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in ayağında küçük bir kırık olayı oldu. Birkaç gün içinde destekle yürüyebilecek" dedi.

Deprem Bölgesinde Hasar ve Psikolojik Destek İhtiyacı

Adıyaman'da parti üyeleriyle bir araya gelen Şahbaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin Adıyaman'da büyük bir hasara yol açtığını belirtti. Deprem sonrası sağlık sistemini eleştiren Şahbaz, hastane ve sağlık binalarının yeterli hizmet veremediğini ifade etti.

Şahbaz, Adıyaman ve çevresindeki depremzede vatandaşların psikolojik destek almasının önemine vurgu yaparak, "Sağlık Bakanlığı, bölgeye hızlı bir şekilde psikolojik destek sunmalıdır. Yaşanan travmalar kesinlikle ihmal edilmemelidir" şeklinde konuştu.

Parti İçi Destek

Şahbaz, Genel Başkan Özgür Özel'in sağlık durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirirken, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Programa Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Engin Doğan ve diğer partililer de katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz (sağ 5), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz (sağ 5), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da, bir restoranda partililerle buluştu. Şahbaz, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz (sağ 5), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz (sağ 5), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da, bir restoranda partililerle buluştu. Şahbaz, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz (sağ 5), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz (sağ 5), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da, bir restoranda partililerle buluştu. Şahbaz, burada konuşma yaptı.

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