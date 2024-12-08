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CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Diyarbakır'da Partililerle Buluştu

Zeliha Aksaz Şahbaz, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği toplantıda bölgede yaşanan sorunları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 21:03
CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Diyarbakır'da Partililerle Buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Diyarbakır'da Statüko Toplantısı Düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Diyarbakır'da partililerle bir araya geldi. Programda CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu da yer aldı.

Diyarbakır’ın Önemi Vurgulandı

Şahbaz, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın bölgenin ve ülkenin en önemli illerinden biri olduğunu dile getirdi. Uzun süredir kentte çalışma yapmayı planladıklarını ancak gündemin yoğunluğu nedeniyle geç geldiğini belirtti.

Sorunlar ve Çözüm Talepleri

Şahbaz, konuşmasına devam ederek, "Ülkemizdeki sorunlar maalesef Diyarbakır'da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de çok ciddi bir şekilde kendisini gösteriyor ve hissediliyor. İşsizlik, ekonomi politikalarının getirdiği yoksulluk, eğitim, sağlık ve ulaşım altyapısındaki sorunlar, sanayi altyapımızdaki yetersizlikler, tarım ve hayvancılıktaki sıkıntılar bölgemizde de önemli bir sorun" ifadelerini kullandı.

Sağlık hizmetlerine ulaşımda yaşanan eksikliklere de dikkat çeken Şahbaz, özellikle kırsal alanda sağlığa erişimdeki sıkıntıların öncelikli olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm vatandaşların eşit şartlar altında yaşaması gerektiğini belirtip, demokratik sosyal hukuk devleti anlayışı ile bir arada yaşanabilir bir Türkiye inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Diyarbakır'da partililerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Diyarbakır'da partililerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Diyarbakır'da partililerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Diyarbakır'da partililerle bir araya geldi.

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