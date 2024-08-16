CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Gaziantep'te Deprem Sonrası Durumu Değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Gaziantep'te Basın Toplantısı Düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Gaziantep'in il başkanlığında gerçekleştirilen basın toplantısında, şehirde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Depremle İlgili Açıklamalarda Bulundu

Şahbaz, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yarattığı tahribatı hatırlatarak, "Bu felakette tüm Türkiye derin bir acı yaşadı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum" dedi.

Sorunların Hala Devam Ettiğine Dikkat Çekti

Yardım çalışmalarından bahseden Şahbaz, şu şekilde konuştu: "Deprem bölgelerindeki sağlık, çevre ve barınma sorunlarının hala var olduğunu görüyoruz. Hatay'a giderek büyük bir yıkıma tanıklık ettik. Halen birçok insan konteynerlerde yaşamaya devam ediyor."

Şahbaz, deprem bölgelerinde kapsamlı çalışmalar yapma niyetinde olduklarını belirterek, "Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'ın ardından bugün Gaziantep'teyiz. Kilis ve Hatay'ı da ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu ve partililer de katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, partisinin Gaziantep il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, partisinin Gaziantep il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.