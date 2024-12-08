CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir: 'İktidar Olmamak Söz Konusu Değil'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir Kocaeli'de Konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, düzenlediği basın toplantısında, "Sokakta, sahada olmaya devam ettiğimiz sürece Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olmaması gibi bir şey söz konusu değildir" dedi.

İl Danışma Kurulu Toplantısı

Demir, İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen CHP Kocaeli İl Başkanlığı İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Eylül ayındaki tüzük kurultayının ardından program kurultayının başlangıç işaretini verdiklerini belirtti.

Programın yazılmasının ardından halkla paylaşılacağını ifade eden Demir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahada insanlarla temas kurduğunu vurgulayarak, bu teması sürdürdükleri sürece iktidar olmalarının önünde hiçbir engel bulunmadığını dile getirdi.

Seçim İfadeleri

Seçim sürecine dair konuşan Demir, "Erken seçim diyoruz. Aslında hemen seçim diyoruz. Ne zaman isterlerse, hemen seçim diyoruz. Ülkenin başka kurtuluşu yok" şeklinde konuştu. Bu süreçte, Türkiye'ye yönelik yönetim programlarını sunacaklarını ve halkın kabul gördüğünden emin olduğunu sözlerine ekledi.

Ekonomi Takımıyla Geziler

Demir, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ile oluşturdukları "ekonomi takımı" ile Türkiye'nin 11 ilini ziyaret ettiklerini aktardı. 2,5 haftada gerçekleştirdikleri gezilerin devam edeceğini vurgulayan Demir, "2 ay sonra 60 il olacak bu. Her gün bir yerdeyiz" dedi.

Gittiği yerlerde vatandaşların Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına inancını hatırlatan Demir, bu inancı pekiştirme çabasında olacaklarını belirtti.

Adil Paylaşım Vurgusu

Ekonomi programlarının halkçı olacağına dikkat çeken Demir, Türkiye'nin kaynak değil dağıtım sorununun olduğunu anlatırken, adil paylaşımın öncelik olacağını vurguladı.

Son olarak, siyasetin masa başında değil sokakta yapıldığına dikkat çeken Demir, "Biz sokakta, sahada olmaya devam ettiğimiz sürece Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olmaması gibi bir şey söz konusu değildir. Sadece yapmamız gereken iki şey var; çok çalışmak ve birbirimize kenetlenmek. Bundan başka kurtuluş yolumuz yok" şeklinde konuştu.

Toplantıya, CHP Kocaeli Milletvekilleri Mühip Kanko ve Nail Çiler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, CHP İl Başkanı Bülent Sarı ve danışma kurulu üyeleri katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen CHP Kocaeli İl Başkanlığı İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen CHP Kocaeli İl Başkanlığı İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşma yaptı.