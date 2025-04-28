CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Edirne'de Şehit Aileleri ve Gazileri Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Edirne'de Ziyaretlerde Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Edirne'de gerçekleştirdiği önemli ziyaretlerle dikkat çekti. İlk olarak CHP Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bağcıoğlu, İl Başkanı Harika Taybıllı ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Şehit Aileleri ve Gazilere Destek

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bağcıoğlu, çeşitli illerde şehit aileleri, gazi dernekleri ve emekli asker derneklerini ziyaret ettiğini ifade etti. Bu ziyaretler sırasında şehit ailelerinin ve gazilerin sorunlarını dinlediklerini belirten Bağcıoğlu, konuların TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda gündeme getirildiğini açıkladı.

Bağcıoğlu, “Partimiz tarafından sunulan 18 kanun teklifimiz şu anda Meclis'te bekliyor. Parti olarak dört konuyu siyaset dışı tutuyoruz: Atatürk, Türk Silahlı Kuvvetleri, savunma sanayi, şehit aileleri ve gazilerimiz. Diğer siyasi partilerden destek bekliyoruz” dedi.

İmamoğlu İçin Destek Çağrısı

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla başlatılan imza kampanyasına katılım çağrısında bulundu. Ziyaretleri sırasında şehit aileleri ve gazi derneklerini unutmadığını da vurguladı.

Basın açıklamasına CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, ilçe başkanları ve parti yöneticileri de katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu (ortada), Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi. CHP Edirne İl Başkanlığını ziyaret eden Bağcıoğlu, İl Başkanı Harika Taybıllı ve ilçe başkanlarıyla görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu (ortada), Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi. CHP Edirne İl Başkanlığını ziyaret eden Bağcıoğlu, İl Başkanı Harika Taybıllı ve ilçe başkanlarıyla görüştü.