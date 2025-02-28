CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Kocaeli'de Yeni Çocuk Evi Açılışında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kocaeli'de Havva Kolaylı Çınar Çocuk Evi'nin açılışına katıldı ve belediyecilik başarılarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:15
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Kocaeli'de Yeni Çocuk Evi Açılışında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kocaeli'de Havva Kolaylı Çınar Çocuk Evi'nin açılışına katıldı. Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Yavuzyılmaz, 2019'un Türkiye'de belediyecilik açısından önemli bir yıl olduğunu ifade etti.

Seçimlerde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini kazandıklarını hatırlatan Yavuzyılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ve bilimin ışığında 2024 yılındaki seçimlerde partilerini 47 yıl aradan sonra birinci parti yapma hedefinde olduklarını belirtti.

“Toplamda 14 büyükşehir ve 21 il belediyesi ile birlikte 412 belediye kazandık.” diyen Yavuzyılmaz, son yapılan araştırmalara göre Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının başarı oranının yüzde 38'den yüzde 46'ya yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, belediyelerin memnuniyet oranının ise yüzde 61 seviyesine ulaştığını vurguladı.

Yavuzyılmaz, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, belediye başkanlarımızın başarılı icraatlarından gurur duyuyoruz. Onların yaptığı çalışmaları daha da artırmalıyız.” şeklinde konuştu.

Ayrıca çocuk evinin yapılmasına katkı sağlayan hayırsever iş insanı Ertuğrul Kolaylı ve ailesine, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yavuzyılmaz, Belediye Başkanı Hürriyet, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, hayırsever iş insanı Ertuğrul Kolaylı ve ailesiyle birlikte çocuk evinin açılış kurdelesini kesti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kocaeli'de Havva Kolaylı Çınar Çocuk Evi'nin...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kocaeli'de Havva Kolaylı Çınar Çocuk Evi'nin açılışında konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kocaeli'de Havva Kolaylı Çınar Çocuk Evi'nin...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kocaeli'de Havva Kolaylı Çınar Çocuk Evi'nin açılışında konuşma yaptı.

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