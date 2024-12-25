CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın Açılışında Konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın Açılışını Gerçekleştirdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne'de Selimiye Meydanı'nda gerçekleştirilen Edirne Kent Lokantası'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Zeybek, açıklanan asgari ücretin toplum için kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Gıda Enflasyonu ve Hükümete Eleştiriler
Zeybek, asgari ücrete yapılan zam oranının gıda enflasyonu karşısında yetersiz kaldığını belirterek, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Ayrıca, CHP'li belediyelerin halktan aldıkları vergileri yine millete aktarmak için özveriyle çalıştıklarını vurguladı.
2024 Seçimleri Vizyonu
CHP'nin önümüzdeki 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye'de 47 yıl Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan ve CHP'li belediyeler tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası Projesi’nin sosyal belediyecilik açısından çok önemli bir adım olduğunu belirtti. Açılışın ardından Zeybek, Akın ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, davetlilere önlük giyerek yemek ikram etti. Açılış sonrasında ise Zeybek, partisinin il başkanlığında gazetecilerle bir araya geldi. Burada, asgari ücretin geçim sıkıntısı çeken vatandaşların beklentisinin altında kaldığını ifade eden Zeybek, toplumun büyük kesimlerini yoksulluğa iten ekonomik anlayışa karşı duracaklarını belirtti. Zeybek, tüm yurttaşları bu cumartesi günü saat 13.00'de Ankara'da yapılacak olan asgari ücreti protesto mitingine davet etti. Toplantıya ayrıca CHP Edirne Milletvekili Yazgan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, Edirne Belediye Başkanı Akın, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışına iştirak etti. Zeybek (sol 2) ardından lokantada yemek ikram etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışına iştirak etti. Zeybek (sol 2) ardından lokantada yemek ikram etti.
Belediye Başkanı Akın'dan Sosyal Belediyecilik Vurgusu
Vatandaşlara Yemek İkramı ve Protesto Daveti
Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan ve CHP'li belediyeler tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası Projesi’nin sosyal belediyecilik açısından çok önemli bir adım olduğunu belirtti.
Açılışın ardından Zeybek, Akın ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, davetlilere önlük giyerek yemek ikram etti. Açılış sonrasında ise Zeybek, partisinin il başkanlığında gazetecilerle bir araya geldi. Burada, asgari ücretin geçim sıkıntısı çeken vatandaşların beklentisinin altında kaldığını ifade eden Zeybek, toplumun büyük kesimlerini yoksulluğa iten ekonomik anlayışa karşı duracaklarını belirtti.
Zeybek, tüm yurttaşları bu cumartesi günü saat 13.00'de Ankara'da yapılacak olan asgari ücreti protesto mitingine davet etti.
Toplantıya ayrıca CHP Edirne Milletvekili Yazgan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, Edirne Belediye Başkanı Akın, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışına iştirak etti. Zeybek (sol 2) ardından lokantada yemek ikram etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışına iştirak etti. Zeybek (sol 2) ardından lokantada yemek ikram etti.