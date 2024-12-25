CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın Açılışında Konuştu

Belediye Başkanı Akın'dan Sosyal Belediyecilik Vurgusu

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan ve CHP'li belediyeler tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası Projesi’nin sosyal belediyecilik açısından çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Vatandaşlara Yemek İkramı ve Protesto Daveti

Açılışın ardından Zeybek, Akın ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, davetlilere önlük giyerek yemek ikram etti. Açılış sonrasında ise Zeybek, partisinin il başkanlığında gazetecilerle bir araya geldi. Burada, asgari ücretin geçim sıkıntısı çeken vatandaşların beklentisinin altında kaldığını ifade eden Zeybek, toplumun büyük kesimlerini yoksulluğa iten ekonomik anlayışa karşı duracaklarını belirtti.

Zeybek, tüm yurttaşları bu cumartesi günü saat 13.00'de Ankara'da yapılacak olan asgari ücreti protesto mitingine davet etti.

Toplantıya ayrıca CHP Edirne Milletvekili Yazgan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, Edirne Belediye Başkanı Akın, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışına iştirak etti. Zeybek (sol 2) ardından lokantada yemek ikram etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışına iştirak etti. Zeybek (sol 2) ardından lokantada yemek ikram etti.