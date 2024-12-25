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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın Açılışında Konuştu

Gökan Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışında asgari ücreti eleştirerek vatandaşları protesto mitingine davet etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:59
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın Açılışında Konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın Açılışını Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne'de Selimiye Meydanı'nda gerçekleştirilen Edirne Kent Lokantası'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Zeybek, açıklanan asgari ücretin toplum için kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Gıda Enflasyonu ve Hükümete Eleştiriler

Zeybek, asgari ücrete yapılan zam oranının gıda enflasyonu karşısında yetersiz kaldığını belirterek, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Ayrıca, CHP'li belediyelerin halktan aldıkları vergileri yine millete aktarmak için özveriyle çalıştıklarını vurguladı.

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Belediye Başkanı Akın'dan Sosyal Belediyecilik Vurgusu

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan ve CHP'li belediyeler tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası Projesi’nin sosyal belediyecilik açısından çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Vatandaşlara Yemek İkramı ve Protesto Daveti

Açılışın ardından Zeybek, Akın ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, davetlilere önlük giyerek yemek ikram etti. Açılış sonrasında ise Zeybek, partisinin il başkanlığında gazetecilerle bir araya geldi. Burada, asgari ücretin geçim sıkıntısı çeken vatandaşların beklentisinin altında kaldığını ifade eden Zeybek, toplumun büyük kesimlerini yoksulluğa iten ekonomik anlayışa karşı duracaklarını belirtti.

Zeybek, tüm yurttaşları bu cumartesi günü saat 13.00'de Ankara'da yapılacak olan asgari ücreti protesto mitingine davet etti.

Toplantıya ayrıca CHP Edirne Milletvekili Yazgan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, Edirne Belediye Başkanı Akın, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışına iştirak etti. Zeybek...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışına iştirak etti. Zeybek (sol 2) ardından lokantada yemek ikram etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışına iştirak etti. Zeybek...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne Kent Lokantası'nın açılışına iştirak etti. Zeybek (sol 2) ardından lokantada yemek ikram etti.

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