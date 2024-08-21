Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek Sancaklı Mahallesi'nde Yangın Zararlarını İnceledi

Gökhan Zeybek, Sancaklı Mahallesi'nde yangın mağdurlarını ziyaret ederek destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:30
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek Sancaklı Mahallesi'nde Yangın Zararlarını İnceledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek İzmir'i Ziyaret Etti

Gökhan Zeybek, İzmir'in Sancaklı Mahallesi'nde çıkan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçmiş olsun dileklerini ailelere iletti.

Yangın Kayıplarının Giderilmesi İçin Tam Destek

Zeybek, yaptığı açıklamada Yamanlar Dağı'nda 3,041 hektar alanın yangından etkilendiğini belirterek, "Orman yangınlarının havadan müdahale edilmesi çok önemli. Türkiye'nin engebeli arazilerinde bu tür yangınlar hava desteği olmadan kontrol altına alınamaz," dedi.

İtfaiye Memuru Atamaları İçin Talep

CHP'li belediyelerin İçişleri Bakanlığı'na yaptığı itfaiye memuru alım başvurularının yanıtlanmadığını iddia eden Zeybek, "Bu talebin en kısa sürede onaylanmasını istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Yangın Mağdurlarına Destek Sözü

Zeybek, yangından etkilenen vatandaşlara her türlü hukuki yardımı sağlama sözü verdi. Ayrıca, büyükşehir belediyesinin ihtiyaç duyulan yem ve diğer ürünleri yola çıkardığını belirtti.

Destek Ziyareti

Zeybek'in ziyaretine CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Adli Ziyaret

Öte yandan, Zeybek ve Asu Kaya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" iddiasıyla tutuklu bulunan Dilruba Kayserilioğlu'nu Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!