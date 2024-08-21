CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek Sancaklı Mahallesi'nde Yangın Zararlarını İnceledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek İzmir'i Ziyaret Etti

Gökhan Zeybek, İzmir'in Sancaklı Mahallesi'nde çıkan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçmiş olsun dileklerini ailelere iletti.

Yangın Kayıplarının Giderilmesi İçin Tam Destek

Zeybek, yaptığı açıklamada Yamanlar Dağı'nda 3,041 hektar alanın yangından etkilendiğini belirterek, "Orman yangınlarının havadan müdahale edilmesi çok önemli. Türkiye'nin engebeli arazilerinde bu tür yangınlar hava desteği olmadan kontrol altına alınamaz," dedi.

İtfaiye Memuru Atamaları İçin Talep

CHP'li belediyelerin İçişleri Bakanlığı'na yaptığı itfaiye memuru alım başvurularının yanıtlanmadığını iddia eden Zeybek, "Bu talebin en kısa sürede onaylanmasını istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Yangın Mağdurlarına Destek Sözü

Zeybek, yangından etkilenen vatandaşlara her türlü hukuki yardımı sağlama sözü verdi. Ayrıca, büyükşehir belediyesinin ihtiyaç duyulan yem ve diğer ürünleri yola çıkardığını belirtti.

Destek Ziyareti

Zeybek'in ziyaretine CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Adli Ziyaret

Öte yandan, Zeybek ve Asu Kaya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" iddiasıyla tutuklu bulunan Dilruba Kayserilioğlu'nu Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti.