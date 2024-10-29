CHP Genel Başkanı Özel, 1. Meclis Önünde Önemli Mesajlar Verdi

Özgür Özel, 1. Meclis Önünde Önemli Açıklamalar Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1. Meclisi önünde gerçekleştirdiği konuşmada ülkenin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.

Özel, "Şimdi birileri ülkenin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine değil de siyasi çıkar hesaplarına göre bir takım adımlar atmaya başlıyor. İşte biz CHP olarak bu hesaplara karşı bu ülkedeki 86 milyonun müşterek menfaatlerini korumak durumundayız." diyerek, milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Cumhuriyet’in Temel Felsefesine Dikkat Çekti

Etkinlik öncesi açıklamada bulunan Özel, 1923 yılında Cumhuriyet’in temellerini atanların cesaretine gönderme yaparak, "Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu ülkede çağdaşlaşmayı, bilimi ve teknolojiyi miras bıraktı." dedi. Ancak gençlerin mevcut koşullardan memnun olmadığını belirterek, "Bu ülkede refah, demokrasi, eşitlik yok. Cumhuriyet’in temel felsefesi herkes için eşit bir ülke yaratma hedefi terk edilmiş durumda." ifadesini kullandı.

102. Yılda Birlik Mesajı

Özel, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün Cumhuriyet Halk Partisi tarafından korunduğunu belirterek, "100 yıl önceki coşkuyla 101. yılda buradayız. Türk, Kürt, Laz, Çerkez; etnik kökenine bakılmaksızın bu ülke hepimizin. Biz kardeşiz." dedi.

Şehitlerin Emaneti Vurgusu

"Millete veremeyecek hesaplarımız yok." diyen Özel, "Bölünmeye, kavgaya ve çatışmaya karşıyız. Şehit analarının ve gazilerin rızası olmayan hiçbir şeyin tarafında değiliz." şeklinde konuşarak, ülke için sorumlu davranmanın önemine dikkat çekti.

Konuşmasının ardından Özel, partilileri ve vatandaşlarıyla birlikte Anıtkabir'e yürüdü.