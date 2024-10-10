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CHP Genel Başkanı Özel, Çanakkale'de Halkla Buluştu

Özgür Özel, Çanakkale'de yaptığı konuşmada ekonomiden kadın cinayetlerine kadar birçok konuyu ele aldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 21:13
CHP Genel Başkanı Özel, Çanakkale'de Halkla Buluştu

CHP Lideri Özgür Özel, Çanakkale'de Ekonomi ve Toplumsal Sorunları Ele Aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'de gerçekleştirilen "halk buluşması" etkinliğinde partinin yeni projeleri ve ülke sorunları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, 81 ildeki 973 ilçede milletvekilleri ve parti örgütleri aracılığıyla 6 ay süresince çeşitli konuları vatandaşlara anlatacaklarını vurguladı.

Emekli Maaşları Üzerine Kritik Değerlendirme

Özel, konuşmasında emekli maaşlarının giderek azaldığını dile getirerek, "AK Parti iktidara gelmeden önce emekli maaşıyla 22 yıl önce 8 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün ise 12 bin 500 lira ile sadece 3 çeyrek altın alınabiliyor. Bu kaybı siz 1,5 asgari ücretlik emekli maaşında 2002 seçim sandığında kaybettiniz" dedi. Sandıkta bu kaybı geri almak için birlik olmaları gerektiğini ifade etti.

Asgari Ücret Tartışmaları

Asgari ücret konusunda yaşanan tartışmaları da gündeme getiren Özel, iktidarın bu konudaki vaadlerini sorguladı. "Seçim döneminde, 4 kez zam yapacağını söyleyenler, geçim dönemi geldiğinde asgari ücretlileri unuttular. Asgari ücretliler sandıkta hesap soracak mı?" ifadesini kullandı.

Yüksek Faturalara Tepki

Özel, yüksek cep telefonu faturalarını eleştirerek, serbest piyasa koşullarının olmadığını vurguladı. "Devletin fiyat belirlediği bir ortamda serbest piyasa olmaz. Yüksek telefon fiyatları, özel şirketlerle yapılan yanlış işbirliklerindendir" dedi.

Kadına Yönelik Şiddet ve İstanbul Sözleşmesi

Son günlerde artan şiddet olaylarına da dikkat çeken CHP lideri, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin bu durumu etkilediğini belirtti. Özel, "Kadın cinayetlerini işleyenlere karşı gerekli kararlılığı göstererek İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmeliyiz" diye konuştu.

Parti Seferberliği

Özel, CHP’nin hangi yöntemlerle yoksulluğu yok edeceğini, tarım ve eğitim alanındaki sorunları nasıl çözeceğini anlatacaklarını, 81 ilde 973 ilçede çalışmalara başlayacaklarını kaydetti. "İktidar yürüyüşümüzü başlattık ve durmaksızın ilerleyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası önünde düzenlenen...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası önünde düzenlenen 'halk buluşması'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası önünde düzenlenen...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası önünde düzenlenen 'halk buluşması'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası önünde düzenlenen...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası önünde düzenlenen 'halk buluşması'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası önünde düzenlenen...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası önünde düzenlenen 'halk buluşması'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası önünde düzenlenen...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası önünde düzenlenen 'halk buluşması'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası önünde düzenlenen...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası önünde düzenlenen 'halk buluşması'nda konuştu.

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