CHP Genel Başkanı Özel'den Deprem Mesajı: Önlem Almalıyız

CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da Deprem Önlemlerine Dikkat Çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'da düzenlenen "04.17 Belgesel Film Atölyesi"nin gala gösteriminde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, Türkiye'nin, depremden önce ne yapacağına karar verip derhal harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Zira depremden sonra atılacak adımların etkisi sınırlı kalıyor," dedi.

Gala sırasında, depremlerde yaşanan acıların hala taze olduğunu belirten Özel, genç bir kadının yaşadığı trajik hikayeyi örnek gösterdi. Bu genç kadının ailesini kaybederek hayatta kalma mücadelesi verdiğini ifade eden Özel, "Bu yük nasıl taşınır? İnsan buna nasıl dayanabilir? Allah dayanma gücü versin. Ülkeye böyle acıları bir daha yaşatmasın," şeklinde konuştu.

Toplumsal Hassasiyet: Acıları Paylaşmak

Özel, Türkiye'nin birçok bölgesinde benzer acıların yaşanabileceğine dikkat çekti ve şöyle devam etti: "Başka analar yanmasın. Başkalarının bu acıları yaşamaması için hepimizin ders alması gerekiyor."

Adıyamanlı kadınlar tarafından hazırlanan belgeseli de beğenen Özel, bu tür projelerin önemine vurgu yaptı. “Film 35-40 dakikalıktı. Yoğun ve sade bir anlatımla yaşanmışlıkları aktaran bir iş, başka örnekleri izlememiştim,” dedi. Duygularını ifade ederken zorlandığını belirten Özel, benzer acıların bir daha yaşanmasını istemediğini dile getirdi.

Özel'in konuşmasının ardından, galaya katılan oyuncu Kerem Fırtına, programın geç başlamasına tepki göstererek salondan ayrıldı. Gala etkinliğine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve birçok partili de katıldı.